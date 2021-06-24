世卫组织建议暂不必急于为儿童接种新冠疫苗

哈通社/努尔苏丹/6月24日 -- 世界卫生组织原本表示，儿童暂无需接种2019冠状病毒疫苗，如今再次更新建议，表示无需急于为儿童接种疫苗。

世卫组织21日更新有关冠病疫苗的建议，表示目前没有足够证据让世卫组织针对儿童是否应该接种疫苗提出建议，并指出冠病疫苗对于18岁及以上的大部分人是安全的。

世卫组织如今再次更新建议表示，相较于成年人，儿童的病症较为轻微，除非他们是可能患重症的高风险群，因此相较于年长者、慢性病患者和医护人员，我们无需急于为儿童接种冠病疫苗。

世卫组织的免疫战略咨询专家组认为，辉瑞-BioNTech（Pfizer-BionTech）疫苗适合年满12岁的人士接种，12岁至15岁这个年龄层的高风险青少年可以连同其他优先群体接种这款疫苗。

我国卫生部受询时指出，世卫组织的这项建议是为了指出，应该优先为发展中国家和较贫困国家的必要工作者和年长者接种疫苗，而不是较富裕国家的儿童。

卫生部发言人说，疫苗是否适合儿童接种，要看个别疫苗、疫苗是否针对相关年龄层进行了临床试验，以及试验结果。

发言人指出，目前，包括新加坡在内的许多地区都已批准为12岁至15岁的青少年接种辉瑞-BioNTech/Comirnaty疫苗，世卫组织的免疫战略咨询专家组也表示这款疫苗适用于12岁至15岁的青少年。

【编辑：木合塔尔·木拉提】