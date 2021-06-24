哈萨克斯坦开始生产用于治疗甲状腺癌症的药物

哈通社/努尔苏丹/6月24日 –哈萨克斯坦正在生产用于治疗甲状腺癌症的药物。

哈萨克斯坦能源部新闻中心消息称，哈萨克斯坦国有核物理研究所6月22日完成了第一批用于治疗甲状腺疾病（包括甲状腺癌）的碘化钠（131I）放射性药物的生产。

该药物已在哈萨克斯坦卫生部以«碘化钠131I 口服溶液»名称完成登记。

2021 年 6 月 24 日，该药物被交付给塞梅核医学和肿瘤学中心的首批患者。

据悉，由于放射性药物碘化钠 (131I) 在身体的病理灶中有选择性的积累，因此能够在破坏癌细胞的同时保留周围的组织。

阿拉木图核物理研究所研发放射性药物的历史可以追溯到 1986 年。

在这一年，前苏联首次生产了含有同位素铊 201 的药物，用于心肌梗塞的初步诊断。

独立后，哈萨克斯坦开始自主生产可广泛用于诊断所有人体器官疾病的Tc-99m药物。在现代医疗保健中，这种同位素药物占所有放射性核素程序的 80% 以上。





从2011年起，哈萨克斯塔核物理研究所实现了对全国各地相关药品的全面供应保障。使用放射性核素诊断，可以在发展的早期阶段检测到癌症。这降低了癌症死亡率并显着减少了患者的复发次数。

2018年，在阿拉木图核物理研究所的基础上完成了核医学与生物物理中心的建设，其中包括一个现代化的放射性药物生产综合体。

研究所的工作人员计划在未来开发用于诊断和治疗各种疾病的新药，并在一系列新技术的基础上加强哈萨克斯坦人民的健康和生活质量。

【编译：木合塔尔·木拉提】