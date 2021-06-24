国务秘书主持召开全面恢复大清洗受害者名誉国家委员会第三次会议

哈通社/努尔苏丹/6月24日—据总统府新闻消息，哈萨克斯坦国务秘书克里姆别克•库谢尔巴耶夫24日主持召开全面恢复大清洗（前苏联政治大迫害）受害者名誉国家委员会第三次会议。

会议就全面恢复大清洗受害者名誉国家委员会及其在全国各地区分支机构的工作开展情况进行了讨论。

教育和科学部部长阿斯哈特•阿伊马汗别托夫、总统办公厅​国家监管和区域组织办公室主任哈纳特别克·扎伊桑巴耶夫、及多州副州长在会上发表了讲话。

会上，各州副州长-委员会分支机构负责人就有关与专家人员之间的协调工作、收集受害者资料、绘制墓园地图等方面的工作进展进行了汇报。

同时，委员会成员们就加强各分支机构之间的合作和经验交流，设立档案文献分析交流平台，以及有效开展研究工作等问题提出了建议。

国务秘书库谢尔巴耶夫在讲话中表示，须为专家和科学研究人员开展有效工作创造有利条件，并给予鼓励和支持，同时强调了利用国际最佳实践的重要性，并表示进行社会人口调查也是地方委员会的重要工作之 一。

根据会谈结果，努尔苏丹、阿拉木图和奇姆肯特市市长以及地方政府领导人被指示改进地方委员会工作，提高与专家人员之间的沟通协作，同时鼓励民众积极参与研究工作。

【编译：达娜】