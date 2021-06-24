《世界毒品报告》: 新冠大流行加剧毒品风险 年轻人低估大麻危险性

哈通社/努尔苏丹/6月24日 —— 据联合国新闻处消息，联合国毒品和犯罪问题办公室24日发布的《2021年世界毒品报告》显示，去年全球约有2.75亿人使用毒品，超过3600万人患有吸毒障碍。

《报告》指出，在过去24年里，世界部分地区的大麻精神活性效力增加了四倍。尽管有证据表明大麻的使用与各种健康和其他伤害有关，特别是在长期使用者中，但认为大麻有害的青少年比例却下降了40%。

联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任加达·瓦利说:“人们对吸毒风险的认知较低，这与吸毒率较高有关。《2021年世界毒品报告》的调查结果强调，有必要缩小认知与现实之间的差距，以教育年轻人，保障公共健康。”

今年“国际禁止吸毒和非法贩运日”的主题是“了解毒品真相，保护生命安全”，强调加强证据基础和提高公众认识的重要性，以便国际社会、各国政府、民间社会、家庭和青年能够作出知情的决定，有的放矢地加强预防和治疗吸毒的努力，并应对世界毒品挑战。

大麻

报告指出，在2002年至2019年期间，大麻产品中主要精神活性成分Δ9-四氢大麻酚的百分比在欧洲从约6%上升至11%以上，在1995年至2019年期间，这一比例在美国从约4%上升至16%，而认为大麻有害的青少年百分比在美国下降了40%，在欧洲下降了25%。

此外，大多数国家报告说，在新冠大流行期间，大麻的使用有所增加。在对77个国家的卫生专业人员进行的调查中，42%的人断言大麻使用有所增加。同期，含有大麻的医疗药品的非医疗用途使用也有所增加。

毒品使用增加 科学治疗更易获得

报告显示，2010年至2019年期间，吸毒人数增加了22%，部分原因是全球人口增长。仅根据人口变化，目前的预测表明，到2030年，全球吸毒人数将增加11%，非洲将显著增加40%，原因是非洲人口迅速增长且年轻。

根据最新的全球估计，大约5.5%的15至64岁人口在过去一年中至少使用过一次毒品，而3 630万人，即总吸毒者人数的13%，患有吸毒障碍。

在全球范围内，估计有1100多万人注射毒品，其中一半人患有丙型肝炎。阿片类药物仍然是造成最大疾病负担的毒品。

报告显示，在过去的二十年里，最常用于治疗阿片类药物使用障碍的两种药物美沙酮和丁丙诺啡变得越来越容易获得。自1999年以来，可用于医疗的药物数量增加了六倍，从每天5.57亿剂增加到2019年的33.17亿剂，这表明现在比过去更容易获得基于科学的药理学治疗。

暗网

报告指出，暗网上的毒品市场十年前才出现，但现在主要暗网市场的年销售额至少为3.15亿美元。虽然这只是药物总销售额的一小部分，但这一趋势在2011年至2017年年中与2017年年中至2020年相比增长了四倍。

快速的技术创新，加上那些使用新平台销售药物和其他物质的人的灵活性和适应性，有可能迎来一个全球化的市场，在这个市场上，所有药物在任何地方都更容易获得。该报告称，这反过来可能引发吸毒模式的加速变化，并带来公共卫生影响。

毒品市场的反弹和变迁

报告显示，在新冠大流行开始时出现最初的混乱之后，毒品市场已经迅速恢复运作；这一突发事件引发或加速了全球毒品市场上某些原有的贩运动态。其中包括: 非法药物的运输日益增加，用于贩运的陆路和水路路线的频率增加，更多地使用私人飞机进行毒品贩运，以及使用非接触式方法向最终消费者运送毒品的激增。

报告指出，新冠大流行期间毒品市场显现出的复原力再次表明，贩毒者有能力迅速适应变化了的环境和情况。

该报告还指出，欧洲的可卡因供应链正在变得多样化，推动价格下降和质量提高，从而使欧洲可卡因市场可能进一步扩张，这可能会扩大这种毒品在该地区造成的潜在危害。

报告表示，全球市场上出现的新型精神活性物质的数量从2013年的163种降至2019年的71种，这反映了北美、欧洲和亚洲的趋势。研究结果表明，国家和国际控制系统已经成功地限制了新型精神活性物质在高收入国家的扩散。十年前新型精神活性物质首次出现在这些国家。

新冠大流行的潜在影响

报告表示，新冠大流行催生了更灵活的服务提供模式，进而引发了药物预防和治疗服务的创新和调整。由于新冠大流行，许多国家引入或扩大了远程医疗服务，这意味着对吸毒者来说，医务人员现在可以通过电话提供咨询或初步评估，并使用电子系统开出受管制物质的处方。

报告指出，虽然新冠大流行对应对毒品挑战的影响尚不完全清楚，但分析表明，这一大流行病带来了越来越多的经济困难，这可能使非法药物种植对脆弱的农村社区更具吸引力。这种大流行病的社会影响——导致不平等、贫困和精神健康问题加剧，特别是在已经脆弱的人群中——是可能促使更多人吸毒的因素。