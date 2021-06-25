哈油脂协会提议出台措施稳定葵花籽油价格

哈通社/努尔苏丹/6月25日 -- 竞争保护和发展署署长赛力克·朱曼哈林日前会见哈萨克斯坦油脂协会的代表，针对哈萨克斯坦葵花籽油的价格仍在继续上涨的情况，双方讨论了稳定葵花籽油价格的措施。

朱曼哈林指出的，在当前某些市场条件下，采取强硬的影响力措施是无效的，并可能导致产品短缺。行业需要系统性的措施，一个透明的政策来分配国家补贴。

哈萨克斯坦油脂协会主席康斯坦丁·聂夫佐罗夫认为，哈国葵花籽油市场竞争非常激烈：哈萨克斯坦有4家工厂生产6个大众品牌。但现在，由于原材料采购价格大幅上涨，两家生产企业暂停了生产。Aktobe Foods公司就是其中之一。

聂夫佐罗夫称，葵花籽油价格上涨受到全球油籽、食用油价格上涨趋势、中国和印度需求增加、贸易利润率缺乏控制和进口份额高等多重因素的影响。同时，紧急状态和隔离期间的出口限制收效甚微。

哈萨克斯坦油脂协会的建议措施包括：1. 生产补贴；2. 将增值税税率从12%降至5%；3.固定的贸易利润；4. 暂停退税；5. 补贴贷款利率和向国内市场的加工商提供原材料。

朱曼哈林总结说，产品价格上涨的是全球危机的结果，更严重的后果还包括，就业岗位减少、生产停滞、产量下降、经济疲软、市场假冒商品横行。因此，从业者认为，对某些产品的定价进行干预实际上不会有任何作用，因为最终要实现人民生活的改善，几乎需要补贴整个消费篮子。为经济快速复苏创造条件，自由市场价格（无投机）是唯一有效的方法。

【编译：木合塔尔·木拉提】