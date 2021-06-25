哈萨克斯坦警务人员将换装新警服

哈通社/努尔苏丹/6月25日 – 哈萨克斯坦内务部公布了经过全新设计的哈萨克斯坦警务人员制服样式。

据Polisia.kz消息，此次公布的新款警服设计样式，在设计过程中重点突出穿着的舒适性和耐用性，并在借鉴国际先进经验的同时，大量采纳了在多种不同环境下开展工作的基层警员提供的各项建议。

考虑到警务人员工作环境和各自工作任务的区别，新款警服被设计为三种类别，分别为：巡逻警察制服、外勤人员制服和内务人员制服。同时，为落实总统关于提高地区警督地位的指示，为他们专门设计了不同的制服样式。

在夏季款式的制服中，女性警务人员将拥有夏季裙装制服款式。

所有类别的警服均搭配有POLISIA字样的反光铭文，同时新款警服第一次对警员的鞋子也进行了特殊设计，根据工作内容搭配了不同的鞋样。采用运动鞋形式设计的战术警鞋，与传统皮鞋相比更加舒适，防滑功能更加出众，能够保护脚部免受伤害。

此外，根据警务人员所属地区的不同，肩部将会搭配不同的徽章标志。

与旧款警服相比，最大的变化在于取消了绝大多数的金属配件（金属制肩章、徽章等），全部改为纺织品。配色也有变化，从红色改成了淡蓝色。

内务部表示，全国警务人员的换装工作将逐步开展，且不需要政府提供额外预算支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】