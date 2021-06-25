央行解析石油价格上涨为何没有影响坚戈汇率

哈通社/努尔苏丹/6月25日 – 虽然自六月初国际石油价格出现了明显的上涨，但坚戈兑美元的汇率始终保持在425,6-428,7的区间。哈萨克斯坦央行副行长阿莉亚·莫勒达巴耶娃就国际市场上的各类变化如何影响汇率进行了解释说明。

副行长表示，当前的国际石油价格确实对出口国而言形势非常利好。国际油价突破75美元关口，最近更是达到了2年来的最高点75.90美元。

莫勒达巴耶娃指出，石油价格的上涨，主要是由于库存油量的减少，以及随着相关限制措施的放宽，而带来的投资预期升高。

对于哈萨克斯坦人来说，当油价上涨时，坚戈兑美元汇率将走强已成为常态，但这一次没有发生这样的变化。莫勒达巴耶娃称，这主要是由于内部市场的限制因素所致。

«首先，由于商业活动的恢复以及因之前的封锁阶段而延迟的对进口商品的需求，对外汇的需求将保持稳定。» 莫勒达巴耶娃说。

副行长指出，哈国证券交易所交易量的增加，清楚地表明经济活动的复苏和对外汇的需求正在不断增长。«例如，2021 年 1 月至 5 月的平均交易量为每天 1.25 亿美元，而 6 月则达到 1.46 亿美元。»她说。

据其介绍，1-4月哈萨克斯坦的进口量同比增长11.5%，其中非食品消费品和生产资料进口达114亿美元。特别是汽车进口年初以来出现了急剧增长，相比一年前增加了近2亿美元，家用电器和电脑零部件的进口量紧随其后。

40%的进口产品来自俄罗斯，而且进口量增加的趋势仍在持续。统计显示，1~4月自俄罗斯进口产品的数量较2020年同期增长了16%。

«其次是季节性的影响。» 莫勒达巴耶娃说。«虽然考虑到新冠疫情以及限制措施的存在，假日季节市场对外汇的需求上升并不是非常重要，但这种需求仍然存在。此外，针对外资企业的分红期已经结束。»

副行长指出，这些外资企业会将他们的股息转换成美元发送给他们在国外的母公司，而这可能对汇率有直接影响。

«第三点，是受财政刺激和部分养老金储蓄的影响，外汇需求出现增加。»她说。

她表示，外汇销售的主要来源仍然是国家出口企业基金资产的交换和向预算的转移。所有这些因素都会影响外汇市场的供求平衡，因此尽管油价相对较高，但目前外汇需求的增长不会使坚戈走强。

根据此前的报道，近期国际油价自 2019 年以来首次上涨至每桶 75 美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】