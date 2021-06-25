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    14:58, 25 六月 2021 | GMT +6

    独立专家：哈萨克斯坦不存在柴油短缺情况

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    哈通社/阿拉木图/6月25日--哈萨克斯坦独立专家沃勒扎斯·拜格勒迪耶夫表示，哈萨克斯坦不存在柴油短缺情况。

    «总体来说，哈萨克斯坦并不存在柴油短缺情况。部分加油站可能会出现供应短缺，但这是正常的。就像商店货架上的面包可能会售完，但您可以去另一家购买。» 拜格勒迪耶夫说。

    他还对加油站排队等候时间长的原因进行了解释说明。

    «过境车辆需勤加汽油，重型车辆也往往需要加数百升柴油，而这些都需要花费一定时间。与此同时，奇姆肯特炼油厂维修结束后，将重新恢复柴油的供应。至于价格，只是某些加油站想借此获利而已。»他说。

    据能源部称，我国石油产品储量充足。

    据该部公布的数据显示，截至6月23日，阿拉木图AI-92汽油总库存为3.03万吨，足以满足该地区19天的需求。柴油库存为1.09万吨，可满足该地区18天的需求。阿拉木图AI-92汽油月消耗量为4.89万吨（1600吨/天），柴油月消耗量为1.83万吨（600吨/天）。

    目前，阿拉木图加油站AI-92汽油零售价为169-175坚戈/升，柴油零售价为192-205坚戈/升。

    【编译：达娜】

    标签:
    能源 能源部 石油 黄金储备
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