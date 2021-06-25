迪拜世博会：哈萨克斯坦国家馆工程已竣工

哈通社/努尔苏丹/6月25日 ——哈萨克世博会会议国家股份公司（National Company QazExpoCongress）阿列恩·沙伊朱尼索夫25日就我国参与2021年迪拜世博会相关情况进行了介绍。

沙伊朱尼索夫表示，目前哈萨克斯坦国家馆工程已竣工，预计8-9月份进行试运行。

“展览馆由瑞士建筑公司承建，未来可运回至哈萨克斯坦。也有计划将展览馆改为哈萨克斯坦在迪拜的经贸和投资中心。目前，我们与当地相关部门进行协商当中。”他说。

据他介绍，哈萨克斯坦国家馆将分为圣地地图、文化遗产、自然资源和生物多样性等4个展区。

“参访者首先将观看6分钟的哈萨克斯坦历史短片。此外，我们将注重介绍首都努尔苏丹市。展馆总面积达3400平方米，预计将接待访客1百多万人次。” 沙伊朱尼索夫说。

据悉，迪拜世界博览会将于2021年10月1日至2022年3月31日举办，主题为“沟通思想，创造未来”。

展会规划场地位于迪拜西南部，迪拜将投入80多亿美元用于场馆及配套基础设施的建设，将兴建一座占地约为438公顷的“展览城”，展区分三个主题：移动性、可持续性和机遇。

【编译：小穆】