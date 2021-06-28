参议院议长阿什姆巴耶夫会见俄罗斯联邦委员会主席马特维延科

哈通社/努尔苏丹/6月28日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫在首都努尔苏丹会见了正在对哈萨克斯坦进行正式访问的俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜•马特维延科。

阿什姆巴耶夫在会晤期间强调指出，哈萨克斯坦与俄罗斯之间的关系，正在完全的按照二十一世纪睦邻友好条约的原则发展当中。

议长表示，得益于两国总统之间建立在个人友谊和相互信任基础上的良好关系，哈俄两国多年来正在战略伙伴关系发展方面奠定了坚实的基础。哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫也一直很注重加强双方的关系。

会晤期间，双方就进一步深化双边合作的一系列重要问题进行了广泛讨论。

瓦莲京娜•马特维延科在会上指出，两国议会间合作一直处于较高水平，在包括国际议会大会等一系列国际组织当中都有良好的合作。她还对哈萨克斯坦议会代表在独联体和许多其他领域的有效工作作出了高度评价。

期间，双方就两国合作抗击新冠疫情所采取的措施，以及在经贸、文化、人文及其他领域的合作等进行了讨论。

在俄罗斯代表团访问框架下，哈萨克斯坦议会参议院与俄罗斯联邦议会联邦委员会合作委员会第16次会议将于28日举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】