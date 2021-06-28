尼格马图林会见俄罗斯联邦委员会主席

哈通社/努尔苏丹/6月28日—马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林28日会见前来哈萨克斯坦进行正式访问的俄罗斯联邦委员会（议会上院）主席瓦莲京娜·马特维延科。

会谈中，双方讨论了进一步加强两国议会间合作的问题。尼格马图林表示，俄罗斯是哈萨克斯坦近邻，可靠的朋友和战略伙伴，两国因上百年的共同历史渊源而团结在一起。

议长还指出，由于哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫与俄罗斯总统普京达成建设性协议，两国关系在高水平发展。

他还指出，在哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫和俄罗斯总统普京达成的建设性协议框架内，两国关系步入高水平的发展道路。同时，托卡耶夫总统也非常重视进一步加强与莫斯科的战略伙伴关系。

同时，尼格马图林向马特维延科就现阶段我国议会立法活动的主要工作，政治、社会和经济改革及其在法律层面的实施成果等进行了介绍。

马特维延科指出，这是她在放宽新冠防疫限制措施后对哈萨克斯坦进行的首次访问。

在谈到我国独立30周年，表示，在短短的30年期间，在首任总统纳扎尔巴耶夫的带领下，哈萨克斯坦已发展成为经济发达、国际威望高的现代经济体。

她还指出，在互利合作和相互尊重的基础上，两国将继续发展强有力的双边合作，造福人民。

此外，双方还就深化包括在独联体​成员国议会间大会、集体安全条约组织议会大会、欧洲安全与合作组织、各国议会联盟等多边组织框架内的双边合作等问题进行了讨论。

双方一致认为，两国议会间对话将推动哈萨克斯坦与俄罗斯的合作发展。

【编译：达娜】