马明会见白俄罗斯政府总理戈洛夫琴

哈通社/努尔苏丹/6月28日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明28日会见到访的白俄罗斯政府总理罗曼·戈洛夫琴科。

会谈中，双方就经贸、农业、能源、交通、教育、建筑业和工业领域每一集地区间合作关系问题进行讨论。

马明陪同白俄罗斯总理参访位于库斯塔奈市的“AgromashHolding KZ”农机生产厂。据了解，该工厂利用白俄罗斯戈梅利农业机械制造有限公司技术，将“Yesil”收割机年产量增产至1千台。

两国政府首脑还了解了引进明斯克拖拉机厂技术问题。目前，工厂建设工作正在进行当中，投产后拖拉机年产量预计达4千台。

两国企业家代表的会谈达成了一系列共识。其中，“Belwooddoors”公司与“Samruk-Kazyna Construction” 公司签署协议，计划在首都工业园区建设木门生产厂，投资总额达55亿坚戈。随后，双方将在阿拉木图工业园区落实一系列建筑业领域的联合项目。

根据会谈结果，双方签署了向白俄罗斯供应原油和成品油政府间经贸合作协议。

此外，两国政府首脑还参访了库斯塔奈市“萨热阿尔卡”汽车制造厂、鲁德内市“索科洛夫-萨热拜矿工业协会”股份公司、努尔苏丹市“ModeX”工业模块化建筑工厂和火车头组装生产厂，以及阿斯塔纳国际金融中心。

【编译：小穆】