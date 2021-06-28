总统国际合作事务特别代表会见联合国下属机构负责人

哈通社/努尔苏丹/6月28日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦总统国际合作事务特别代表叶尔詹·哈兹汗诺夫28日同联合国下属机构领导人举行了会谈。

会见联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特时，双方就哈萨克斯坦与联合国人权办之间的合作问题进行了讨论。此外，双方还就哈萨克斯坦人权领域改革进程，以及改进国家人权领域法律和执法领域经验交流问题交换了意见。

巴切莱特高度评价了哈萨克斯坦取得的成就和政治改革进程，以及托卡耶夫总统签署的旨在改进人权领域的相关法令。联合国人权事务高级专员感谢托卡耶夫总统邀请其对哈萨克斯坦进行访问。

总统国际合作事务特别代表与世界​贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉就2021年年底将在哈萨克斯坦举行的第12届世界贸易组织部长级会议筹备情况进行了讨论。哈兹汗诺夫指出，与世贸组织之间的紧密合作符合哈萨克斯坦的发展利益。他强调，哈方全力支持世贸组织的公平贸易和疫苗公平分配，以及全球经济恢复倡议。

世贸组织总干事感谢哈萨克斯坦积极支持组织工作，并正式邀请哈萨克斯坦总统出席在日内瓦举行的世贸组织大会开幕仪式。

会见联合国日内瓦办事处总干事塔蒂亚娜·瓦罗瓦娅时，双方就裁军、气候变化、哈萨克斯坦国际发展合作署（KazAID）人道主义援助项目和落实哈萨克斯坦在可持续稳定发展领域提出的相关建议问题进行了讨论。哈兹汗诺夫指出了哈萨克斯坦总统提出的成立国际生物安全机构倡议，以及在联合国的支持下举行塞梅核试验场关闭30周年和中亚无核化协议15周年纪念活动的重要性。

总统国际合作事务特别代表还同世界卫生组织副总干事扎卡伯(Zsuzsanna Jakab)就哈萨克斯坦总统托卡耶夫和世卫组织总干事谭德塞达成的双边共识落实情况进行了讨论。哈兹汗诺夫指出，哈萨克斯坦与世卫组织在初级卫生保健领域的典范合作将落实哈萨克斯坦总统在联合国框架下成立疾病控制和生物安全区域中心倡议带来积极影响。

世卫组织副总干事高度评价了哈萨克斯坦的抗疫和疫苗接种工作。她还强调，愿意为哈萨克斯坦 “QazVac” 新冠疫苗获得紧急使用许可提供全面的协助。

此外，总统国际合作事务特别代表同国际劳工组织和联合国欧洲经济委员会领导举行了会谈。

【编译：小穆】