世卫组织呼吁全球各国吸取大流行教训

哈通社/日内瓦/6月29日—世界卫生组织总干事谭德赛表示，全球应该从当前的新冠大流行中吸取经验教训，为新的疾病和大流行做好准备。

谭德赛在出席日前召开的小岛屿国家卫生峰会时说：«我们都需要吸取大流行的教训，为准备、预防、发现和应对新的流行病和大流行病，必须千方百计的保障初级卫生服务和急救的普遍覆盖。»

在谈及COVID-19 大流行时，谭德赛批评了国际上出现的«疫苗民族主义»，以及国家之间在获取疫苗方面的不平等。他强调，现有的新冠疫苗77%属于最富有的10个国家。«这拉大了高收入与低收入国家之间的差距。»他说。

谭德赛指出，如果各国能够立即参与到COVAX 机制当中，实现疫苗的共享，并且疫苗制造商也能够优先考虑COVAX 的订单，那么世卫组织将能够在今年的9月之前，为各个国家至少10%的人口完成疫苗接种，到年底这一数字还能提高到40%。

世卫组织高度重视COVAX机制。根据该计划的条款，高收入国家将为低收入国家的人均疫苗购买支付费用。预计到 2021 年底，该机制将在全球生产和分发 20 亿剂冠状病毒疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】