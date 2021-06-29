教科部长介绍校园安保相关举措

哈通社/努尔苏丹/6月29日 – 哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特·阿依玛汗别托夫在29日的政府例行工作会议上，介绍了即将推行的旨在保障学校学生安全的一系列新措施。

安装监控系统

部长强调指出，全国所有学校已经实现了100%的监控系统全覆盖，不过这其中有45%的监控器存在不符合标准的情况。

为解决这一问题，已从地方财政拨款14亿坚戈。目前东哈州和北哈州已经完成了针对学校监控系统的改造，而在突厥斯坦州、阿特劳州、江布尔州正在继续推动相关工作。

安装警报系统

目前全国学校警报系统安装率仅为9.3%，只有阿拉木图和努尔苏丹市的学校配备有完备的警报按钮。部长称，已经从地方财政划拨了9.8亿坚戈用于解决这一问题。

配备校园警卫

阿依玛汗别托夫表示，在市区内的学校必须配备具有专业资质的警卫人员。目前有38%的教学机构已经完成了警卫人员的配备工作，地方财政准备了8.28亿坚戈，用于推进后续工作的完成。

部长还表示，为了确保安保服务人员不会发生频繁的变更，建议将学校与安保企业之间的协议签署期限由目前的一年延长至三年。

配置专门的校车

据教科部部长介绍，哈全国有2.1万学生对校车服务有需求。目前共有758辆校车正在运营当中，未来3年内将再增加203辆。

为了进一步保障校园校车的相关工作，已经制定并通过了校车发展路线图计划。

校园心理医师配置

部长介绍，目前全国共有7 652名校园心理医师为遇到心理问题的青少年儿童提供帮助。从2019年1月开始，哈萨克斯坦调整了校园心理医师的行业资质标准和工资水平（增幅30~50%）。

部长表示，根据国际经验，需要增加工作人员来提高对学生心理支持的有效性。

为进一步保障学生安全而采纳的新措施

·统一要求加强心理疏导工作；

·在教育工作中引入学校与家长互动的新形式；

·加强以正确价值观为导向的教育工作；

·确保为各级教育机构提供监控系统、安保人员、警报按钮、操作控制中心的访问权限；

·组织师生在紧急情况、恐怖威胁情况下的安全培训；

·每年在学校进行应急演练；

·制定面对紧急情况和恐怖主义威胁时的校园师生应对动态方案。

«为确保教育机构的安全，有必要满足既定要求，从预算中拨出额外资金并尽快组织这项工作，» 阿依玛汗别托夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】