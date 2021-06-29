日本拟要求六国选手赴日前连续七天接受核酸检测

哈通社/努尔苏丹/6月29日--据共同社报道，有关东京奥运会和残奥会的新冠病毒边境口岸对策，日本政府28日已与有关机构展开协调，对于最早在印度发现的变异毒株«德尔塔毒株»流行国家和地区的相关人士，拟要求赴日前7天每日接受检测。赴日前7天和抵日后3天也拟禁止与同行相关人士以外进行接触。官房长官加藤胜信在记者会上透露了上述消息。

预计将强化对策的是印度、阿富汗、斯里兰卡、尼泊尔、巴基斯坦、马尔代夫6国。

加藤在记者会上还说明道，对奥运参赛运动员等在入境后14天或直至出场、对奥运相关人士在7天内每天实施检测。他表示，正在与国际奥委会（IOC）、东京奥组委进行最终协调。据政府相关人士称，包括运用在内，奥组委最快29日将正式敲定。

政府还透露，为参加奥运入境日本的运动员和相关人士中，除乌干达代表团的2人以外，从法国等来日的4人也确诊感染新冠。这是在立宪民主党召开的听证会上做出的回答。

内阁官房的负责人透露，4人分别为2月法国1人、4月埃及1人、5月斯里兰卡1人、6月加纳1人。据称，来自法国的是东京奥运相关人士，埃及的是教练，斯里兰卡的是工作人员，加纳的是足球运动员。

立民党议员在听证会上提及查出新冠阳性者的乌干达代表团成员抵达赛前集训地后才被认定为密切接触者的问题，质问«难道不能在机场认定吗»？政府负责人仅表示：«可以采取怎样的改善措施，正在与厚生劳动省探讨。»

此外政府还宣布，作为强化边境口岸对策的对象国，新增乌干达和印度尼西亚，要求入境后在指定设施停留6天。对于来自西班牙和俄罗斯（莫斯科市、莫斯科州、圣彼得堡市）、巴西（戈亚斯州）的入境者也要求入境后停留3天。