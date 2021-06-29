研究：混合接种辉瑞与阿斯利康疫苗保护效果良好

哈通社/伦敦/6月29日 —— 据BBC报道，英国一项研究发现，以“混搭”方式接种新型冠状病毒疫苗——即第一剂与第二剂分别接种不同品牌的疫苗，能对新冠疫情产生良好的抵抗保护。

混合疫苗（Com-Cov）试验计划是研究两剂辉瑞（Pfizer）、两剂阿斯利康（AstraZeneca）和两者先后各接种一剂之间的功效如何。

所有配搭均效果良好，能激发免疫系统。

专家表示，这一发现可能为疫苗推广带来灵活性。

试验计划的结果还显示，已经接种两种阿斯利康疫苗的人假如在秋季获得推荐时再接种一剂不同品牌的疫苗作为加强针，其免疫反应可能更强。

不过，英国副首席医疗官乔纳森·范塔姆教授（Prof Jonathan Van-Tam）表示，目前英国没有理由去改变连续接种两剂同款疫苗的计划，因为疫苗供应充足，并且正在有效保护生命。

但是他说，这可能是将来可以考虑的事情：“混合接种可能会给我们的加强计划提供更大的灵活性，同时也能支持那些在疫苗推广上仍未达目标以及那些可能面临供应短缺的国家。”

一些国家已经在进行混合接种。西班牙和德国正在向已经接种完第一剂阿斯利康疫苗的年轻人士提供辉瑞或者莫德纳（Moderna）作为第二剂信使核糖核酸（mRNA）新冠疫苗。这是在前者可能造成罕有但是严重的血栓而引发担忧之后实施的计划，而非出于有效性的考虑。

接种两剂疫苗很重要，能给予全面保护，并教会身体制造抗体和T细胞来拦截和杀死新冠病毒。

为850名50岁或以上人士相隔四周接种两剂疫苗的混合疫苗（Com-Cov）试验计划，还有如下发现：

先接种阿斯利康之后接种辉瑞，激发的抗体和T细胞反应比先接种辉瑞之后再接种阿斯利康更强

上述两种搭配激发的抗体均比接种两剂阿斯利康更高

激发最高抗体反应的是接种两剂辉瑞疫苗，激发最高T细胞反应的是先接种阿斯利康然后接种辉瑞

领头的研究人员马修·斯内普教授（Prof Matthew Snape）表示，这些发现并不是英国决定给人们接种两剂同款疫苗的政策原因：“我们已经知道两种标准的接种计划对于重症和需入院治疗的情况都非常有效，包括在相隔8至12周之间接种两剂能抵抗Delta变种。”

他表示，新的研究结果显示，混合接种疫苗计划也是有效的，尽管研究计划当中的四周间隔时间比英国最广泛使用的8至12周间隔时间要短。

“据悉，较长的间隔时间能带来较好的免疫反应，”他补充说。

间隔12周的混合疫苗接种试验计划将在下个月开始进行。