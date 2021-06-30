哈萨克斯坦著名景点介绍：瓦里汗诺夫家族庄园博物馆

哈通社/努尔苏丹/6月30日 -- 位于哈萨克斯坦北哈州的瓦里汗诺夫家族庄园——阿伊夫人纪念馆，是当地著名的历史景点之一。

哈萨克草原最伟大的科学家之一、伟大的历史学家、启蒙者——所有这一切都指的是硕罕·瓦里汗诺夫（Shokan Ualihanov）。

但是，瓦里汉诺夫的祖母阿伊夫人在培养这位哈萨克斯坦科学家方面，发挥了重要作用。

«阿伊夫人»博物馆坐落在北哈州斯勒穆别特村的瓦里汗诺夫家族的庄园内。

由于历史原因，庄园最初的建筑都已不复存在，目前的庄园是根据19世纪的相关资料进行复原的产物。

庄园的整体风格采用了俄罗斯建筑风格。在庄园有一个清真寺，一个伊斯兰教学校，接待官史厅和客厅，一个谷仓。

博物馆会定期举办实况调查展览，文学阅读和精彩的讲座。

游览这个景点，能够感受到独特的人文气息和历史感，是当地著名的景点。

瓦里汗诺夫是哈萨克汗国阿布赉汗第四世孙，1847年在俄罗斯鄂木斯克军校就读，1850年代在中亚进行地理、历史、人类学的研究，还曾组织考察过中国的喀什。他29岁因病去世，安葬于阿拉木图。

联系方式：8 (7153) 32-83-18

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【编译：木合塔尔·木拉提】