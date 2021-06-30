东京疫情显著恶化 达到“第四阶段”水平

哈通社/东京/6月30日 —— 据共同社报道，东京都30日宣布新确诊714人感染了新冠病毒，最近七天日均新增病例再次升至500多人、达到508.4人。每十万人口中超过25人，已达到政府的对策小组会出示的“第四阶段”（疫情爆发式扩大）水平。21日改为防止蔓延等重点措施后十天时间就明显恶化，再度发布紧急事态宣言及东京奥运会观众人数问题有可能再次引发讨论。

东京都提出方针，当出现相当于第四阶段的情况时，将立即要求全面停止提供酒类。30日宣布出院、目前一段时间线上办公的知事小池百合子如何应对将受到关注。都政府的负责人表达危机感称“感染者增多势头不止，若外出人流持续增加，有可能导致感染爆发”，呼吁尤其是年轻人群减少与他人接触的机会。

国立感染症研究所30日在向厚生劳动省建言献策的专家组织会议上汇报估算结果称，关东病例中来自印度的“德尔塔毒株”占比6月底时达到30%左右，认为7月中旬有可能超过50%。另一方面，老年人占比降至去年秋天以来最低水平，表达见解称“显示了疫苗的效果”。

会上京都大学和东北大学提出了今后的预测，认为即使在德尔塔毒株的影响很小且没有东京奥运会影响的设想中，7月东京都的单日感染人数也可能超过千人、之后增至两千人。

专家组织主席、感染症研究所所长胁田隆字表达强烈担忧称，受德尔塔毒株的影响，今后的疫情蔓延速度有可能比以往更快。

另一方面，首相菅义伟在30日举行的新冠对策相关阁僚会议上，关于以企业及大学为对象的职场接种，表示考虑继续停止受理新的申请，已受理的部分将详查情况进行应对。

东京都6月新增病例累计12979人，上半月受紧急事态宣言的影响可见减少，但21日从紧急事态宣言过渡为防止蔓延等重点措施后，单日感染人数同比持续超过上周，反弹趋势非常强劲。30日还有3人死亡。包括游轮的乘客船员在内，国内至今累计病例80.045万人。