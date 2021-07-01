哈萨克斯坦电商市场有望在两年内扩增两倍

哈通社/努尔苏丹/7月1日 -- 哈萨克斯坦电商企业Chocofamily发布报告称，目前，哈电商市场规模约为20-30亿美元。按照现有发展速度，预计到2024年，哈电商市场有望扩大两倍，达到85亿美元。

报告称，与俄罗斯相比，哈萨克斯坦电商市场更具活力。目前，电商占哈零售市场的比重为8%。预计5-7年后，电商占零售市场份额将达到中国的水平（44%）。在网约车市场，由于存在市场垄断，导致网约出租车价格偏高。但随着新的竞争者进入哈网约车市场，预计出行费用将下降15%-20%。

根据哈贸易和一体化部发布的数据，2020年，哈电子商务交易额达1.1万亿坚戈（合26.6亿美元），同比增长1.5倍。全国网店数量超过650家，电商用户增至380万人，增长20%。据哈央行数据，2020年，哈非现金交易数量达到29亿笔，同比增长1.4倍，累计完成交易额35.3万亿坚戈。预计到2025年，电商占零售市场份额将从2020年的9.7%增至15%。

此外，哈计划建立保税仓库，以提高境内仓储基础设施的利用率，提供更多订单处理的工作岗位，增加关税预算收入。目前，保税仓库交易额约占全球各国零售市场的10%-30%。由于部分发往欧洲的邮包转为过境哈萨克斯坦运输，预计到2025年，哈物流公司将获得最高达1.27万亿坚戈的收入。

根据《哈萨克斯坦贸易发展愿景》，哈计划到2025年，将非原材料商品和服务出口额增至410亿美元，劳动生产率较2019年增长11.8%，固定资产投资增长40%，影子经济占比降至5%，交易所交易在交易额中的占比增至14%。

未来，哈将重点在两方面发展电子商务，一是帮助本国生产商扩大国内市场份额，二是发展本国商品和服务出口。

【编译：木合塔尔·木拉提】