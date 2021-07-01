国家天然气运输公司获欧洲复兴开发银行生态金奖

哈通社/努尔苏丹/7月1日 -- 欧洲复兴开发银行日前对在可持续发展领域作出了重要贡献的一批企业进行了表彰。

据悉，今年欧亚复兴开发银行对21个企业的代表颁发了金、银、铜三种标准的奖章，以表彰这些企业在生态和社会责任等方面的成就。

其中，哈萨克斯坦国家天然气运输公司（«ҚазТрансГаз» АҚ）获得了«减少碳排放成就»金奖。

在 2016 年建立的合作协议框架下，在哈萨克斯坦实施了旨在实现天然气基础设施现代化的投资项目。

国家天然气运输公司下属的子公司Intergas Central Asia公司和KazTransGaz区域公司与欧洲复兴开发银行签署了合作协议。

在此基础上，完成了对«波佐伊»地下天然气储藏库的设备更新，改善了对哈萨克斯坦南部地区的天然气供应，同时大幅度减少了阿拉木图市和奇姆肯特市的有害气体排放。

作为落实投资项目方案的一部分，在曼格斯套州新建了 104 公里的天然气管道，对 533 公里的管道进行了现代化改造。 在阿克托别州，部分资助建设了一座新的自动配气站 AGTS-300，产能为每小时 30 万立方米。库斯塔奈州的 4 个村庄和鲁德尼镇实现天然气华。

通过与欧洲复兴开发银行的持续合作，预计到 2060 年哈萨克斯坦将能够最大限度地减少碳排放。

【编译：木合塔尔·木拉提】