美国和加拿大部分地区持续高温 死亡人数继续增加

哈通社/纽约/7月1日 —— 据外媒综合报道，美国和加拿大部分地区近日持续遭遇高温天气。当地时间6月30日，各地报告的与高温有关的患病和死亡人数继续增加。

据《华尔街日报》6月30日报道，俄勒冈州有63人死于高温，其中45人来自波特兰地区。华盛顿州西雅图地区的死亡人数则是13人。

美国国家气象局指出，6月28日，波特兰市的气温达到了115华氏度（约46.1摄氏度），超过了27日创下的112华氏度（约44.4摄氏度）的历史最高纪录。西雅图市28日气温也高达108华氏度（约42.2摄氏度）。

俄勒冈州马尔特诺马县卫生官员瓦因斯表示，该县45名年龄在44岁到97岁之间的人的初步死因被确定为体温过高。其中的许多人都是独自一人居住，没有空调或是电扇。当地验尸官表示，2017年至2019年，俄勒冈州也只有12人死于体温过高。

同一天，在加拿大西南部不列颠哥伦比亚省，温哥华警察局表示，自6月25日遭遇创纪录高温以来，仅警察局就应对了98起猝死事件，其中绝大多数与“高温有关”。

不列颠哥伦比亚省省长表示，该省经历了有史以来最热的一周，对家庭和社区造成了灾难性的后果。

相关数据显示，从6月25日到30日，该省报告死亡人数为486人，远高于以往同一时长内的死亡人数，其中有多少死亡事件与高温有关还有待进一步调查。