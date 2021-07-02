哈萨克斯坦组建提高本地化成分投资基金

哈通社/努尔苏丹/7月2日 -- 能源部部长努尔兰·诺海耶夫当天出席新闻发布会时表示，哈将继续致力于提高矿业企业采购中的本地化含量。

部长表示，哈能源部高度重视提高矿业企业在商品、工程和服务采购过程中的本地化含量问题。 2020年，油气公司和铀矿开采企业的商品、工程和服务采购额高达5.4万亿坚戈（合131亿美元），本地化成分占比达46%。

疫情期间，为向本国企业提供支持，哈政府修订油气和铀矿企业及其分包商采购商品、工程和服务的规定，允许矿业企业无需招标即可选择向哈本国生产商直接采购商品。

目前，哈能源部正在落实两项旨在提高油气市场本地化成分的措施：一是组建提高本地化成分直接投资基金，促进本国信息技术研发；二是组建油气机械制造国际发展中心。

目前，油气机械制造国际发展中心已组建完成，此举有助于消除本国生产商和服务公司在提供商品（服务）方面存在的不足，以满足北里海作业公司（NCOC）、卡拉恰甘纳克作业公司（KPO）、田吉兹雪佛龙石油公司（TCO）三大石油公司的采购需求。国际发展中心将在经营和产品销售等方面为哈本国企业提供全面支持。

2021年，雪佛龙公司将在履行再投资义务框架下，启动设立«本地化成分发展基金»，以投资哈政府推荐的盈利企业新项目，从而开创外国企业组建基金并投资哈企业的先例。通过采取上述措施，未来哈将建成本国的油气领域产品生产体系。

【编译：木合塔尔·木拉提】