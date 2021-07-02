《欧亚经济联盟与塞尔维亚自贸区协定》即将生效

哈通社/努尔苏丹/7月2日 -- 据哈萨克斯坦贸易和一体化部发布消息，《欧亚经济联盟与塞尔维亚自由贸易区协定》将于2021年7月10日生效。

消息称，《欧亚经济联盟与塞尔维亚自贸区协定》于2019年10月25日正式签署，《协定》参与各方均已完成国内批准程序。根据《协定》，欧亚经济联盟和塞尔维亚将对93%的互供商品免征进口关税；针对香烟、奶酪和烈性酒精饮料等敏感商品，将在一定配额内免征进口关税；为保护本国生产商，对禽肉、食糖、部分织物、压缩机、车辆等商品将继续征收进口关税。《协定》是在世贸组织规则的基础上制定的，双方商定将按照国际标准实施卫生和植物检疫措施（SPS）、技术性贸易壁垒措施（TBT），避免欧亚经济联盟成员国商品进入塞尔维亚市场时受到不合理限制。《协定》还规定双方相互提供知识产权保护。《协定》将为欧亚经济联盟成员国扩大产品销售市场创造条件。

据哈贸易部数据，2020年，哈塞双边贸易额为1570万美元。2021年1-4月，哈塞双边贸易额320万美元。哈自塞进口的主要商品包括化肥、铝型材和配件等。哈对塞出口潜力有望达到2.5亿美元，主要涉及石化、冶金、粮食、机械制造、化工和建材等领域。

【编译：木合塔尔·木拉提】