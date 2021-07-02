加拿大一村庄遭严重火灾 几乎全村焚毁

哈通社/多伦多/7月2日 — 据中新社消息，在连日来的罕见热浪侵袭下，加拿大卑诗省(又译不列颠哥伦比亚省)南部内陆一个村庄遭遇严重火灾，整个村庄焚毁殆尽。

6月30日，利顿村(Lytton)及周边地区据信在大风影响下被快速蔓延的山林野火波及。当地千余居民从傍晚开始被迫紧急疏散、撤离。

当地官方披露，火灾已令该村失去了大部分房舍以及包括救护站、皇家骑警分队在内的众多建筑。该选区的国会议员说，这个村庄的90%已经消失。有居民接受媒体采访时说，村里«每个人都失去了一切»。

由于事态发展迅速，且当地又出现停电和手机基站宕机的问题，不少民众正着急联系亲人。当地官员和警方在安置居民的同时，正着力清查和寻找人员。当地印第安原住民部族也在抓紧清点人口。

7月1日是加拿大国庆日，由于近期疫情好转，卑诗省刚解除省内旅行的禁令，导致目前各地酒店已一房难求。这令疏散人员的安置也面临困难。

警方呼吁人们现阶段不要再进入该地区。此次火灾的具体原因尚待调查。

此次火灾发生之前，利顿村刚刚成为新闻焦点。破纪录的高温天气最近席卷加拿大西部省份。利顿村更连破高温纪录，成为全国的«沸点»。该村在6月29日以49.6摄氏度刷新加拿大的最高气温纪录。

卑诗省内陆地区近来已发生多处野火，有的着火点局势已失控。该省相关部门7月1日透露，过去24小时内已报告新增62处野火和2.9万次雷击。该省近日已在全省范围内发布篝火、烟花等的禁令。

加拿大总理特鲁多7月1日晚间表示，已就利顿村火灾及卑诗省野火火情与该省省长通话。加联邦政府将确保向该省提供一切所需的资源。

这次极端高温天气期间，卑诗省各地猝死病例明显增加。该省验尸官服务处6月30日表示，该省在最近5天内报告了至少486起猝死病例，较往常同期平均死亡人数增加195%。尽管这些猝死原因仍待详查，但官方相信主要归咎于极端天气。