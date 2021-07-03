乌兹别克斯坦国民警卫队代表团访问哈萨克斯坦 讨论联合训练等议题

哈通社/塔勒德库尔干/7月3日 – 据哈萨克斯坦国民警卫队新闻中心消息，由乌兹别克斯坦国民警卫队总司令鲁斯塔姆·朱拉耶夫少将率领的代表团日前对哈萨克斯坦进行了正式访问。

兄弟国家的军事代表团访问了哈萨克斯坦共和国国民警卫队总部。哈萨克斯坦国民警卫队高层与来访的乌兹别克斯坦军人代表们举行了会晤。期间，哈萨克斯坦国民警卫队总司令鲁斯兰·扎克斯勒科夫向乌方代表介绍了国民警卫队的结构、所执行的任务和发展前景。

此外，双方还就公共安全和治安领域的联合训练、双方机构代表参加双方组织的体育比赛等问题进行了讨论。

鲁斯塔姆·朱拉耶夫少将强调指出，哈乌两国人民之间有着深厚的历史渊源和共同的价值观，双方的友谊历久弥新。

访问首都期间，乌军还参访了哈萨克斯坦共和国国民警卫队首都应急旅驻地，对军营基础设施、军事装备和武器样品以及其他设施等进行了参观。

乌兹别克斯坦代表团随后还访问了位于阿拉木图市的内政部和国民警卫队特种部队作战训练中心。

访问期间，双方就哈萨克斯坦共和国国民警卫队军事学院与乌兹别克斯坦共和国国民警卫队军事技术学院签署合作备忘录问题进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】