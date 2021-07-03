新冠疫情：印尼开始实施社区活动紧急限制措施

哈通社/雅加达/7月3日 —— 据中新社报道，印尼官方3日下午通报，该国过去24小时内新增新冠肺炎确诊病例27913例，累计确诊2256851例；新增死亡493例，累计死亡超6万例、达60027例。

这是继1日新增24836例、2日新增25830例后，印尼再次刷新疫情暴发以来单日新增确诊病例数最高纪录。

当天，在该国人口最为集中、疫情也最为严重的爪哇岛和旅游胜地巴厘岛开始实施社区活动紧急限制措施。

该“紧急限制”暂定实施至本月20日，内容包括非重要行业全员居家办公；所有教学活动均线上进行；关闭购物中心、商场和贸易中心；传统市场、超市、杂货店营业至每日20时、只能接纳客容量的50%；餐馆、咖啡厅等禁止堂食、外卖营业至每日20时；关闭宗教场所、公园、文化体育娱乐场所、旅游景点；公共交通只能接纳客容量的70%；乘坐飞机、火车、长途汽车在国内旅行须出示疫苗接种证明及行前48小时核酸阴性证明等。

印尼内政部长迪托已颁布部长令要求地方首长严格执行“紧急限制令”，对执行不力者将追责。该国国家警察总署称已布置2万多名警力，在爪哇岛和巴厘岛设置了400多个检查站执行紧急限制令。

被总统佐科临时委任统筹“紧急限制令”执行的印尼海洋事务和投资统筹部长卢胡特称，希望通过紧急限制措施的实施，将单日新增确诊病例降至万例以下。该国已连续8天日增确诊超2万例，卢胡特称未来10天甚至两周内，这一数字还会增加，因为“新冠变异病毒正在快速传播”。

印尼社会部长丽丝玛称，因应社区活动紧急限制对民众就业和生活造成的影响，中央政府将由社会部以现金援助、粮食援助、家庭救助等方式向弱势群体提供帮助。预计将有1000万人得到现金援助、1880万人将获粮食援助、约1000万户家庭将得到救助。

丽丝玛表示印尼政府将对援助金的使用进行严格监督和评估。去年新冠疫情在印尼暴发不久，该国政府曾实施«大规模社会限制措施»，并拨出巨额社会救助款援助受影响的民众。后来，时任社会部长因贪污社会救助款被肃贪委逮捕。