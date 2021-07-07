哈萨克斯坦设立第四次工业革命中心

哈通社/努尔苏丹/7月7日 -- 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部日前发布消息称，该部会同阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）和世界经济论坛，在哈设立第四次工业革命中心，并在2021年«阿斯塔纳金融日»论坛活动框架下举行中心开业仪式。

数字发展、创新和航空航天工业部部长穆辛、总统特别顾问查克拉巴蒂爵士、战略规划和改革署署长兼AIFC主席克利姆别托夫、世界经济论坛总裁博尔格·布伦德(Borge Brende)、世界经济论坛执行董事蒋睿杰（Jeremy Jurgens）、第四次工业革命中心（土耳其）负责人埃尔杰姆、欧亚资源集团(ERG)首席信息官什纳兹巴耶夫等出席中心开业仪式。

哈政府和AIFC联合设立第四次工业革命中心，旨在为哈引进先进技术创造良好环境，为实现创新发展注入新的动力，同时，进一步完善创新监管机制、政策、程序和原则，排除立法障碍，为与人工智能、物联网、机器人、区块链等热点领域的全球领先企业开展技术合作创造可能。

穆辛指出，哈萨克斯坦专家应当提高专业技能和综合能力，为向工业4.0过渡做好准备，政府将为企业提供有利条件。

克里姆别托夫指出，通过此次国际合作，为哈企业界、AIFC和世界经济论坛的参与者建立商业伙伴关系提供了可能。在哈设立第四次工业革命中心，将成为世界经济论坛全球网络布局的组成部分。

【编译：木合塔尔·木拉提】