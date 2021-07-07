哈萨克斯坦国家基金为应对疫情发挥积极作用

哈通社/努尔苏丹/7月7日 -- 哈萨克斯坦战略规划和改革署署长克里姆别托夫近日在出席2021年阿斯塔纳金融日活动框架下的«哈萨克斯坦新发展阶段的国家优先方向»论坛时表示，哈萨克斯坦通过国家基金转移支付为应对疫情提供了«安全气囊»，使得国家经济在困难时期保持稳定。

克里姆别托夫表示，全世界都在研究各国是如何应对新冠肺炎疫情的，国际社会对哈萨克斯坦的抗疫工作给予积极评价。

哈萨克斯坦的抗疫工作从拯救生命和防范疫情传播威胁开始，同时积极应对疫情带来的负面影响，包括扶持中小企业，维持就业岗位，为未来经济增长创造条件。

疫情期间，哈政府推出史无前例的反危机措施，资金规模约占GDP的9%。其中，1.8万亿坚戈用于实施就业计划，1万亿坚戈用于补贴«简单物品经济»国家规划。总的来说，通过实施国家基金转移支付，为困难时期国家经济保持稳定创造了条件。

克里姆别托夫表示，疫情期间，很多工作被迫中断，但在医疗卫生领域，以及在促进经济增长方面，政府始终能够掌控局面。

应当看到，疫情仍在持续发展，出现新型病毒毒株，美国和以色列等国多数居民已经接种疫苗，基本实现群体免疫，这为各国抗击疫情提供了良好范例。只有国家进入疫情安全«绿区»，才能为进入经济增长«绿区»创造条件，这种情况下才能减少限制措施，推动服务业复工复产。哈政府已制定群体免疫计划，确定了疫苗接种进度。如果疫苗接种计划能够顺利完成，有助于哈经济加快进入«稳定增长区»。

【编译：木合塔尔·木拉提】