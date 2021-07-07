哈萨克斯坦外长出席斯德哥尔摩倡议成员国会议

哈通社/马德里/7月7日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德5日出席在马德里以线上线下混合形式举行的《不扩散核武器条约》（NPT）斯德哥尔摩倡议成员国例行会议。

外长在讲话中表示，斯德哥尔摩倡议的许多举措与哈萨克斯坦在核裁军和防扩散领域取得的进展相吻合。今年是塞梅核试验场关闭30周年和中亚无核化协议15周年。在此方面，外长呼吁支持哈萨克斯坦提出的建立核安全和无核武器世界全球领袖联盟的倡议。

在会议框架内，特列吾别尔德会见了欧安组织现任轮值主席-瑞典外交部代理部长安·克里斯汀·林德。会谈中，双方就哈萨克斯坦与欧安组织以及瑞典之间的合作问题进行了讨论，包括高层政治对话、经贸和投资合作、«绿色经济»以及抗击新冠疫情等热点问题。

此外，特列吾别尔德还分别与德国外长海科·马斯和约旦外长艾曼·萨法迪举行了双边会谈，就进一步发展双边和多边合作问题进行了讨论。

值得一提的是，斯德哥尔摩倡议呼吁国际社会，特别是核武器拥有国，利用一切机会减少核武器在安全政策中的作用，并彻底消除核武器，其 第一次会议于 2019 年在斯德哥尔摩举行。

除哈萨克斯坦外，该倡议成员国还包括阿根廷、加拿大、芬兰、埃塞俄比亚、德国、印度尼西亚、日本、约旦、荷兰、挪威、新西兰、韩国、西班牙、瑞典和瑞士等16个国家。

【编译：达娜】