研究显示新冠变种表现出高传播率

哈通社/努尔苏丹/7月7日 -- 据外媒报道，约翰霍普金斯医学院的一项研究发现，尽管两种SARS-CoV-2新冠病毒变种表现出了更高的传播率，但与对照组相比，这些变种病毒患者的上呼吸道病毒载量并未更高。

SARS-CoV-2（新冠病毒）不断进化的变种的出现和更高程度的传播一直令人担忧。

研究人员调查了在英国首次发现的B.1.1.7变种病毒和在南非首次发现的B.1.351变种病毒，以评估患者是否有更高的病毒载量，从而增加了病毒的传染性。

研究人员使用全基因组测序鉴定变种。大量样本表明，到2021年4月，英国变种占传播病毒的75%。研究人员将134个变种样本与126个对照样本进行了比较，并通过访问患者的临床信息，能够将具有临床疾病和结果的基因组学数据。

所有样品都进行了额外的测试以确定它们的病毒载量。通过查看症状开始后的几天，该信息与疾病的阶段相关联，这增加了比较组间病毒脱落的清晰度。

该研究的主要作者Adannaya Amadi说：«这些变种显示出更高传播率的原因尚不清楚。»«然而，我们的研究结果确实表明，与对照组相比，感染这些变种的患者无症状的可能性较小。虽然感染这些变种的患者死亡或重症监护病房的风险并不高，但他们更有可能出现住院了。»

这项研究是在约翰霍普金斯医学院Heba Mostafa博士的研究实验室进行的，该实验室一直在为马里兰州进行SARS-CoV-2的大规模全基因组测序，并提供公开数据。