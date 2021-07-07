哈萨克斯坦驻黑山名誉领事馆开幕式在波德戈里察举行

哈通社/努尔苏丹/7月7日—据外交部新闻消息，哈萨克斯坦驻黑山名誉领事馆6日在该国波德戈里察举行开馆仪式。

黑山外交部和其他机构代表、市政府官员、公众和商界人士、外交和媒体人员出席了开幕仪式。

开幕式上，波德戈里察市长伊万·武科维奇对名誉领事的成立表示欢迎，并向哈萨克斯坦人民致以了首都日的祝贺。他表示，努尔苏丹和波德戈里察之间定期直航航班的开通促进了两国在旅游、商业和文化交流的发展，他还表示有兴趣在两个首都之间建立兄弟关系。

哈萨克斯坦驻克罗地亚大使和黑山大使托列詹·巴热勒巴耶夫则就即将到来的黑山国庆日表示了祝贺。大使指出，在哈黑建交15周年（2006年7月14日建交）之际，双方合作达到了新的高度。

大使向戈兰·久卡诺维奇获任名誉领事表示祝贺，并向他授予了国际突厥文化组织«阿拜»勋章，表彰其为发展双边关系和在黑山弘扬哈萨克文化做出的重要个人贡献。

久卡诺维奇表示，名誉领事馆的开设将促进两国旅游、商业和文化联系的发展，其代表处将在沿海城市布德瓦开设。

开馆仪式框架内还举行了纳扎尔巴耶夫《独立时代》和阿拜·库南巴耶夫作品集黑山语介绍会，以及有关哈萨克斯坦首都努尔苏丹的摄影展。

当天，哈萨克斯坦大使与黑山政府和议会、波德戈里察市政府领导层举行会谈，并介绍黑山国家电视台采访。

【编译：达娜】