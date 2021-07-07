韩国新冠疫情高发态势持续 文在寅要求加强溯源工作

哈通社/首尔/7月7日 -- 韩国单日新增病例时隔194天再超千例。韩国政府认为境内疫情已进入第四次大流行初期阶段，预计本次高峰将持续至8月初。

据韩联社报道，韩国总统文在寅7日在青瓦台主持召开首都圈防疫工作会议并指示有关部门大幅加大流行病学调查力度，迅速找出感染源，及时应对疫情第四次大流行。

文在寅要求各地政府动员一切力量，将军警和公务员等人力资源迅速投入到防疫工作中，并在流动人口高度密集之处增设临时筛查诊所。文在寅还指示对二三十岁年轻顾客较多光顾的设施进行预先排查，扩大实施匿名检测，让民众积极受检。

韩国中央灾难安全对策本部第一控制官李基日当天在例行记者会上表示，在变异新冠病毒全球蔓延的情况下，首都圈新增确诊病例激增，政府判断当前疫情已进入第四次大流行的初期阶段，中央防疫对策本部预计当前确诊规模将持续至7月底或8月初。

李基日表示，首都圈疫情明显恶化，病毒传播速度快，防控形势异常严峻。他指出，如果首尔市一周内日均新增病例达到389例，首都圈合计超过1000例，则达到新版防疫响应措施的最高级别第四级标准。照目前趋势发展，可能很快就会到达该标准，防疫部门届时将立即和首都圈各地政府协商是否启动第四级防疫响应。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



