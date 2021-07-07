印尼单日新增新冠死亡病例首超千例

哈通社/雅加达/7月7日 —— 据新华社报道，印度尼西亚国家抗灾署7日发布的数据，印尼较前一日新增新冠确诊病例34379例；新增死亡病例首次超过千例，达1040例；新增确诊和死亡病例数均创疫情暴发以来新高。

统计显示，人口密集的爪哇岛为印尼新冠疫情“重灾区”，位于该岛的首都雅加达较前一日新增新冠确诊病例9366例。截至7日12时，印尼累计新冠确诊病例近238万例，累计死亡近6.3万例，累计治愈197.3万多例。

为控制加速蔓延的新冠疫情，印尼爪哇岛和巴厘岛在本月3日至20日实施紧急公共活动限制措施，其中包括所有非必需行业的员工居家办公，购物中心、商场、学校和宗教场所暂时关闭，禁止餐馆提供堂食服务。

印尼新冠疫情防控及国民经济复苏委员会主席艾尔朗加7日宣布，爪哇岛和巴厘岛以外地区现行的小规模公共活动限制措施将进一步收紧，以减少人员流动和聚集。

居高不下的新增新冠确诊病例给印尼医疗系统造成重压。多地医院反映病床占用率接近100%，氧气供应严重不足。印尼海洋事务统筹部部长卢胡特·潘查伊坦6日对媒体说，一旦日增新冠确诊病例超过4万，印尼将向其他国家求助。