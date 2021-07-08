国际奥委会主席巴赫抵达日本

哈通社/努尔苏丹/7月8日 -- 据共同社消息，国际奥委会（IOC）主席巴赫8日乘坐专机抵达日本东京羽田机场。

巴赫预计将于8日晚会见日本官方代表，包括日本奥组委主席桥本圣子和东京都知事小池百合子，以决定新的观众政策。由于需要接受为期三天的隔离，会晤可能会通过远程模式举行。

结束隔离后，巴赫 计划参观奥运村。

根据此前报道，日本政府7日宣布，正在考虑从7月12日至8月22日期间，向东京都发布第四次新冠疫情的紧急事态宣言。有关这一措施的最终决定将在8日晚间做出。

随着东京再次发布紧急宣言，关于23日迎来开幕式的东京奥运会在东京都内的场馆，将朝着空场办赛方向展开协调。日本政府、东京都及奥组委、国际奥委会（IOC）等五方磋商最快将在8日举行并最后决定。以空场为原则的应对措施可能也会扩大至东京周边各地。

共同社的报道指出，东京7日的新增感染人数达到920人，这是自 5 月中旬以来的最高单日增长率。冲绳的病床使用率仍居高不下，医疗资源继续吃紧。

有医学专家警告称，继续举办奥运会将有很大的风险。

【编译：木合塔尔·木拉提】











