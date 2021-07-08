韩国计划提升防疫级别 呼吁国民减少外出

哈通社/首尔/7月8日 -- 据韩联社报道，韩国政府中央应急处置本部社会战略组组长孙映莱8日答记者问称，正在考虑提升首都圈防疫级别的方案，不排除将防疫响应级别直接升至第四级。

据报道，过去一周，韩国首都圈日均新增本土病例692例左右，远远超过启动第三级响应的标准（500例），但尚未满足第四级启动标准（1000例）。不过，首尔市日均新增387例，与第四级响应启动标准（389例）相当接近。

启动四级响应后，下午6点以后禁止3人以上聚集，禁止举办说明会、纪念仪式等活动。另外，除一人示威以外的集会和游行也将被全面禁止，婚礼和葬礼只准亲属参加。

韩国第四波新冠疫情来势汹汹，单日新增病例数8日创新高，政府当天公开呼吁全民避免外出、聚集。同时为遏制疫情迅速扩散的势头，韩国政府决定扩大筛查范围。首尔市每家卫生站都将增设1处筛查点，将总数增至51处，并将检测时间延长到夜间和周末下午。

韩国防疫部门预计，若当前疫情增势保持不变，预计7月底境内单日新增确诊病例将达1400例左右，若疫情进一步恶化，新增病例恐将达到2140例。

【编辑：木合塔尔·木拉提】