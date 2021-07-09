哈萨克斯坦社会服务门户网站启用呼叫中心

哈通社/努尔苏丹/7月9日 – 据劳动和社会保障部消息，哈萨克斯坦社会服务门户网站呼叫中心于日前正式启用。

呼叫中心电话号码为1414，支持哈萨克语和俄罗斯语的电话咨询服务。该呼叫服务旨在为社会服务门户网站的用户——残疾人和社会服务提供者提供必要的信息咨询支持。

用户通过联系呼叫中心，可以方便的就门户网站的工作获得建议，提出解决技术问题的需求，以及获得有关改进门户功能的反馈。

目前中心有 3 名分析师和 5 名操作员提供服务，另外还有 3 名正在接受培训。

呼叫中心营业时间为每个工作日 09:00 至 18:30时。

根据计划，呼叫中心还将在 Facebook、Telegram Messenger 和 WhatsApp等社交应用媒体中设置聊天机器人，为有需要的客户提供即时服务。

此外，有关设置自动语音机器人的工作正在进行中。 呼叫中心通过引入该技术将能够有效地减少未接来电数量和等候解决问题的人数，确保咨询服务的高水平实施。

哈萨克斯坦社会服务门户网站于 2020 年启用，网站旨在为残疾人直接从供应商处购买康复设备和服务提供便利。

今年以来，通过门户网站，已有超过11.3万名残疾人获得康复设备，此外还提供了超过6000次手语服务、超过3.1万次个人助理服务、约3.6万次疗养服务和超过12.2万人次的社会服务计划。

【编译：木合塔尔·木拉提】