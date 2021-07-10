托卡耶夫总统指示确保哈国公民能够接种辉瑞疫苗

哈通社/努尔苏丹/7月10日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在10日召开的政府扩大会议上做出指示，要求相关部门确保能够为哈国公民提供辉瑞（Pfizer）疫苗。

托卡耶夫总统在会上表示，哈萨克斯坦目前为国民提供了包括国产的QazVac疫苗等在内的多款新冠疫苗的接种选择，而世界上许多国家尚未拥有这种条件。

托卡耶夫总统强调指出，考虑到新冠变种病毒的出现和传播，仍有必要继续扩大可选疫苗的范围，并高度重视疫苗的质量。

总统还重申了他在去年针对这一问题下达的指示，并要求对拖延相关任务执行的人员采取相应的措施。托卡耶夫总统指出，根据原本的订购协议，今年5月哈国本应接收200万剂辉瑞（Pfizer）疫苗。«但疫苗的供应在中途中断了，政府报告称这与辉瑞公司的规定有关。不过这些规定对所有订购疫苗的国家和地区是通用的。»他说。

托卡耶夫总统强调，他会在必要时签署相应的法令以推动相关措施的实施。

«我们必须确保公民拥有对疫苗的多样化选择，或许有人对接种这种疫苗就有需求。所以我们要尽可能确保这些人的选择权，尽快的保障哈萨克斯坦公民能够接种辉瑞（Pfizer）疫苗。»托卡耶夫总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】