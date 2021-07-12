哈国国民网购活动激增 服装和体育用品占多数

哈通社/努尔苏丹/7月12日 -- 据统计分析网站finprom报道，哈萨克斯坦人越来越多通过网络购买商品和服务，网购互联网用户的比例已经达到18%。网购用户中最受欢迎的商品是服装、鞋类、体育用品和食品。

2020年，在实施防疫隔离措施期间，哈萨克斯坦的零售贸易出现了显著下降，实际同比下降了4.1%。电子商务成为疫情期间零售业的主要支柱。2020年全球电子贸易额同比增长27.6%，达到4.3万亿美元。哈萨克斯坦的网购量增长了57%，达到了1.1万亿坚戈，电子商务的份额增长了近3倍，占零售额的9.7%。

显然，疫情大大推动了电子商务的发展。消费者担心自己的健康，不想在公共场所花太多时间，已经开始普遍积极使用电子商务服务，特别是在零售购物领域使用电子交易平台。

2020年，在网上购买商品和服务的网民比例上升至17.7%，一年前为15.6%。从行政区域划分，卡拉干达州的电商平台交易用户所占份额最大，为36%。排名前三位的地区还包括努尔苏丹市（30%）和曼格斯套州（27.3%）。

29.9%哈萨克斯坦人网购产品的卖家来自独联体国家，8.1%的卖家来自欧盟国家。11.4%的哈萨克斯坦互联网用户从除欧盟国家以外的其他国家卖家店铺购买商品。因此，哈萨克斯坦对外国卖家的商品和服务需求很大。

2020年，上网购物的哈萨克斯坦网民中，大部分人购买了服装、鞋类和体育用品，这类网民的比例为62.8%。其次是购买食品（44.9%）、家庭用品（25.5%）、药品（23.6%）以及电信服务（19.6%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】