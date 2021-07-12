外媒:比利时女性感染双重变种毒株后死亡

哈通社/努尔苏丹/7月12日 —— 据中新社消息，比利时研究人员7月11日表示，一名未打疫苗的90岁妇女同时感染阿尔法和贝塔两种变种毒株，并在就医5日后死亡。专家担忧，由于检测水平的不足，这种病例出现的概率可能遭低估，恐怕会引发新一波疫情。

研究人员称，2021年3月，一名未接种疫苗的90岁独居妇女因跌倒送医，其新冠检测呈阳性。起初，这名妇人血氧浓度良好，后来病情却急转直下，并于入院5天后病逝。

随后，医疗人员在检验死者是否有任何“受关注的变种”时，发现她同时感染最早在英国发现的阿尔法变种毒株和最早在南非发现的贝塔变种毒株。

比利时中部城市阿尔斯特OLV医院研究员、分子生物学家万克柏根说：“当时比利时正流行这两种变种病毒，所以这位女士有可能是从两个不同人身上感染两种不同病毒。遗憾的是，我们不知道她是如何感染。”

万克柏根表示，目前很难判断感染两种变种病毒，是否和这名患者病情迅速恶化有关。

目前未有其他类似病例刊登在医学报告中，但她认为“此现象很可能遭到低估”。万克柏根呼吁各国扩大使用快速聚合酶链式反应(PCR)检测，确定患者感染何种冠状病毒。

当前，比利时这项研究已提交至欧洲临床微生物与传染病学大会(ECCMID)，是全球最早“被记录”的感染双变种个案之一。

不过，虽然尚未有类似个案在医学期刊上发表，但曾有报道指出，巴西多位科学家今年1月通报有两人同时感染了两种变种毒株。此外，葡萄牙的研究人员也曾表示，治疗了一位17岁少女，她还在染疫康复阶段似乎就染上第二种新冠病毒株。

英国华威大学病毒学家杨格认为，在一个人身上检验出两种变种毒株并不奇怪，而对于这种情况的研究十分重要，以进一步了解冠状病毒特性，包括双重感染可能产生的症状，以及是否会降低现有冠病疫苗的效果。