法国卫生部长：法国处于新一波疫情开端 医疗系统或重新承压

哈通社/巴黎/7月12日 —— 据中新社消息，法国卫生部长维兰当地时间11日警告，法国处于新一波新冠疫情的开端，医疗系统可能将重新面临压力。

维兰当天表示，由于新冠变异病毒德尔塔毒株更具传染性，感染病例正在逐步增加。他表示，10日法国报告新增近4700例新冠确诊病例，如果不对疫情加以控制，确诊病例数可能在一周内增加到每日新增6000例，在15天内增加到每日新增1万例，并在8月初回升至每日新增2万例以上。

维兰还引用英国当前面临的疫情形势说明抗疫的紧迫性。他认为，法国的疫情状况与英国相比大约“滞后四周”。他说，英国的单日新增确诊病例现在已经突破3万例，医疗系统已重新面临压力。

维兰警告，和“去年夏天相同的状况”可能重演，年轻人群可能会感染年老人群，因为现在并不是每个人都接种了疫苗，重症病例和住院人数未来仍有可能增加。

在谈到未来的疫情应对时，维兰透露，根据巴斯德研究所的模型，如果设法将当前的感染病例增量减少15%或20%，就可以减缓医疗系统的压力，有望挽救更多生命。他再度敦促民众遵守日常防疫措施，继续接种新冠疫苗。

法国国防委员会12日将召开会议讨论疫情应对，总统马克龙将于当晚发表讲话，公布新的疫情应对措施。维兰表示，为护理人员强制接种疫苗是“疫情应对的思路之一”。他说，如果现在没有疫苗，我们面临的新一波疫情将比去年春季第一波疫情更猛烈。

维兰强调，疫苗接种是对抗“封城”措施的主要工具，政府正在研究所有途径，以避免任何导致国家再度停摆的状况发生。