海地警方逮捕总统刺杀策划者

哈通社/努尔苏丹/7月12日 —— 据外媒综合报道，海地政府12日宣布，逮捕了一名涉嫌策划暗杀总统莫伊兹的策划者克里斯蒂安·伊曼纽尔·萨侬。

据警方调查，袭击行动最初目的是“抓捕”莫伊兹，但任务中途“升级”为刺杀。

据了解，萨侬是一名医生，出生于海地，此前常住于美国佛罗里达州。海地警方称，凶手在遭警察追击途中，拨出的第一通电话是打给萨侬的。

哥伦比亚《时代报》当日补充报道，海地国家警察总长莱昂·查尔斯称，据警方初步调查，萨侬此前联系了一家位于美国的安保公司，据称是为了招募实施暗杀计划的指挥成员。萨侬于6月曾乘坐私人飞机入境海地，由哥伦比亚雇佣兵随同，以保护他的人身安全和交易进行。被捕的哥伦比亚雇佣兵表示，后来他们的任务发生了变化，变成了捉拿总统。警方还称，在对萨侬进行调查中，在他的住所中发现一顶标有DEA（美国缉毒局）字样的军帽。

据警方调查，萨农企图推翻莫伊兹并取而代之。

报道称，目前海地警方已抓捕参与总统暗杀计划的3名海地裔人和18名哥伦比亚人，另有5名哥伦比亚人在逃、3人被击毙。 警方还表示，正在对总统生前的保镖进行调查，以判断他们在此案中的参与程度。

据悉，海地总统莫伊兹于当地时间7日凌晨在家中遇刺身亡，他身中12枪，凶手所使用的武器是9毫米口径手枪和步枪。