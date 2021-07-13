哈萨克斯坦《竞争发展法》将有哪些重要改革

哈通社/努尔苏丹/7月13日 -- 哈萨克斯坦《竞争发展法》法案目前正在议会接受审议。

哈萨克斯坦竞争保护和发展署消息，国家高度参与经济生活是当前哈发展竞争面临的主要障碍，突出表现为关键产能垄断、定价机制扭曲、选择性保护和任人唯亲。其中，最重要的任务是确保企业能够公平获得基础设施和生产条件，如铁路干线、通信管网、海港、进行深加工所需初级金属、制药原料、生产技术等，否则企业无法开展竞争并向消费者提供服务。

发展竞争的首要方向是发展交易所交易。目前，哈交易所交易已步入正规，相继启动汽油、沥青、煤炭、液化天然气的交易所交易，到2021年底将扩大至航空煤油、柴油和小麦等商品。其次是规范国有和私人经营者活动。哈全国现有51家垄断性经营者，其中47家为国有企业。政府计划对其中24家垄断性经营者实施特别许可制度，对其进行严格监管，实行价格和经营活动限制，禁止参股其他企业或进行公开宣传。对18家未盈利的公共服务企业不实施监管。对9家垄断性经营者采取根本性措施：4家撤销或私有化，5家取消经营权，仅保留其作为有关部门附属机构的地位。

必须减少国家对企业经营的干预。目前，国家经济参与度达到14.8%，准国有企业超过2000家。建议对国有资产开展行业分析，无论企业从事何种经营活动，只要该行业中小企业数量和国家支持达到成熟水平，就应推行实现完全私有化，例如口腔、安保、运输、园林绿化等行业。同时加快推进简政放权，2022年计划减少27项行政审批事项，到2025年将行政审批事项减半，预计经济效应将超过300亿坚戈。

必须确保企业能够平等获得国家支持。目前，国家支持措施存在个性化发展趋势，获得支持的主要是大型企业。考虑到中小企业占比、国家参与度、现存壁垒、市场集中度等因素，应建立国家支持的竞争原则。《法案》规定引入数字经济管理新办法。世界已进入数字经济时代，现行管理办法已不符合需要，为此必须明确数字平台、网络效应和数字市场分析方法等新概念。

推动电力市场竞争发展尤为重要。目前仅有1%的电力通过集中拍卖出售，其余均通过直接签订不透明合同出售。计划到2025年将电力集中拍卖比例提高至30%，消除供电市场差异。交通运输市场亟需发展竞争。铁路货运市场已发放40余个经营许可，现有3家承运企业，其中2家为私营试点企业，计划到2025年将承运企业数量增加到10家以上。航空运输市场，计划完全放开机场服务和地勤服务，确保至少有2家运营商，其中1家为独立运营商；客流量超过200万人次/年的机场至少拥有3家地勤服务企业。此外，建议减少实行国家价格监管的药品种类。

2020年，哈竞争发展署完成各类反垄断调查109项，目前正在进行的调查29项。累计发出反垄断通知210份、警告6份，签订反垄断合规文件138份。通过采取上述措施，有效落实了总统关于发展竞争的有关指示精神，降低了医用口罩、PCR检测价格。目前正在对建材市场进行反垄断调查，以减缓民生食品和住房价格上涨趋势。

为促进竞争发展，计划到2025年将成品油交易所交易占比提升至20%，到2022年将液化天然气交易所交易占比提升至100%，累计实现经济效益超过1.9万亿坚戈；计划到2025年将电力集中拍卖占比提升至30%，交易额超过3500亿坚戈，每年可节约预算资金200亿坚戈，帮助中小企业节约开支310亿坚戈；推动发展售电市场，将更换电力供应商所需时间减少到原来的1/10；计划到2025年至少完全放开7种机场地勤服务市场；确保接入通信管网；实现直辖市和州府城市市政公交车队完全私有化；到2025年将行政审批事项减半；到2025年减少20家垄断性经营者。上述措施均旨在改善和发展哈萨克斯坦竞争环境。

【编辑：木合塔尔·木拉提】