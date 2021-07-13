哈萨克斯坦文学家作品被翻译为瑞典文出版

哈通社/努尔苏丹/7月13日 -- 哈萨克斯坦著名文学家、剧作家杜拉特·伊萨别科夫作品集被翻译成瑞典文并将出版发行。

据悉，瑞典Gün Publishing House和Hertfordshire Press两家出版社自2019年开始着手翻译哈萨克作家的作品，并将其整理为文集出版。文集名称将为《烈日、冰风、大草原（Brännande Sol, Isande Vind, Levande Stäpp）》。

出版商表示，文集的翻译做到了最大程度符合原文意蕴，此外还在封面的设计上付出了大量的努力，使其能够更加吸引读者。

这本书不仅将在瑞典发行，还将通过伦敦分发给整个欧亚大陆的瑞典文的读者。

在伦敦欧亚创意协会的支持下，作家、剧作家、哈萨克斯坦共和国国家奖首届获得者杜拉特·伊萨别科夫的戏剧作品在欧洲多个国家上演。而在2022年，奥地利也将成为这些作品上映的国家之一。

在即将出版发行的《烈日、冰风、大草原（Brännande Sol, Isande Vind, Levande Stäpp）》文集当中，收录了作家的《宝石》、《猎豹》、《寂静守护者》等多部知名作品。其中部分作品已经在伦敦进行了舞台表演。

负责将作者的哈萨克文作品翻译为瑞典文的译者，是诺贝尔奖得主、瑞典皇家科学院院士、美国科学与艺术学院院士本特·萨缪尔森。

在去年的伦敦 Oebf 2020 文学节期间，文集已经进行了一部分先期宣传。而正式的官方介绍会计划于今年与哈萨克斯坦驻斯德哥尔摩大使馆联合举办。

活动将邀请瑞典文学届人士参加。书籍届时也将开放网络购买渠道。

【编译：木合塔尔·木拉提】