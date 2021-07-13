希腊政府决定实施强制接种疫苗

哈通社/努尔苏丹/7月13日 —— 据中新社消息，希腊《中希时报》报道，当地时间7月12日晚，希腊国家公共卫生组织宣布，过去24小时希腊新增2065例新冠确诊病例，目前累计确诊440872例；新增死亡10例，累计死亡12802例。

希腊亚里士多德大学化学工程学首席教授德莫斯赛尼斯·萨利亚尼斯表示，希腊实际存在的新冠活跃病例数量，可能比实际测得的数字高出2.5-3倍，这意味着，目前希腊现存的活跃病例数量可能高达3.6万例。

他强调，随着检测数量的增加，社区中发现的新冠病毒感染病例数量也会相应增长。到8月15日，每天通过检测确认的新增病例数量可能会超过4500例。

他指出，接种疫苗是遏制病毒扩散的最有效手段，如果希腊停止疫苗接种工作，每日新增确诊病例将达到1.8万例。如果希腊的疫苗接种率只能达到72%到73%，希腊日增病例可能会达到4500例，但在8月底，疫情将会得到缓解。

他补充说，政府的当务之急是寻找替代方法来保护未接种疫苗的人。他说：“我不认为会发生大规模的封锁，但如果不采取更多措施，我们将来会有大量新增病例，疫情将会出现数波小高峰。”

希腊政府发言人佩洛尼在12日举行的新闻发布会上称，希腊总理米佐塔基斯即将宣布政府关于强制接种疫苗和餐饮企业运营框架的决定。

佩洛尼说，德尔塔变异病毒的极强传染性使得希腊进一步推进疫苗接种工作变得尤为紧急。媒体此前报道，希腊政府正在考虑将包括医护人员、养老院工作人员在内的特定职业人群列入强制接种疫苗的群体。

此外，针对15岁至17岁年龄组青少年的新冠疫苗接种平台将在本周开放。该年龄段人士接种疫苗采取自愿的形式，并且需要家长提供同意书。

佩洛尼还指出，从希腊的流行病学数据看，75%的新增新冠肺炎确诊病例年龄在34岁以下，特别是15岁至24岁的年轻人。

感染德尔塔变异病毒的人群中70%的人年龄在40岁以下。感染变异病毒的住院率为13%，这些人中都没有完全接种疫苗。

希腊基础设施和交通部长科斯塔斯·卡拉曼利斯12日表示，为了鼓励更多的民众接种疫苗，政府正在计划为已经接种疫苗的人士在购买公交票时，提供一定的优惠。

他说：“我们可以为接种疫苗的人在购买公交票时提供一些折扣，以此作为激励手段。同时也可以为正在考虑接种疫苗的人提供额外的奖励。我们需要更多的人参与接种疫苗才能最终构建起一个安全的防护网。”

他还提到，现阶段不存在针对司机强制接种疫苗的问题，因为公交车上驾驶员和后面的乘客之间有隔板，司机们都佩戴口罩，乘客不能从前门上下车，这已经减少了司机被感染的风险。

而在罗德岛，当地的市政运输公司董事会主席迪米特里斯·齐齐(DimitrisTsikki)已通过其个人社交账号宣布了该公司的打折计划。根据这一计划，从7月19日起，公司将向已经接种疫苗的乘客在购买公交票时提供折扣。