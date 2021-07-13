马克龙宣布法国防疫新措施 强制卫生系统工作者接种疫苗

哈通社/巴黎/7月13日 —— 据中新社消息，法国总统马克龙当地时间12日晚宣布法国防疫新措施，其中包括强制卫生系统工作者接种新冠疫苗、更多场所与活动须核验健康通行证、一些疫情严重地区将恢复管制措施。

马克龙当晚再度发表全国电视讲话，主要谈论面对新冠变异病毒德尔塔毒株应采取的防疫新措施。他警告，如果现在不采取相应措施，感染人数将会持续增加，住院人数也会相应增加。

根据马克龙宣布的相关措施，医院、诊所、养老机构等卫生系统的相关工作人员须在9月15日前接种疫苗。这是强制性措施，官方将从9月15日之后进行检查，未按规定接种疫苗的相关人员将会面临处罚。

马克龙还宣布，法国的更多场所与活动须核验健康通行证。从7月21日起，超过50人的文娱等活动均需强制核验健康通行证，从8月起，进入酒吧、餐馆、商业中心等场所以及乘坐火车、飞机等交通工具均需强制核验健康通行证。

法国目前的疫苗接种进度有所放缓，已从5月底的平均每日40万剂疫苗接种下降到目前每天约16.5万剂。全法53.1%的人口接种了至少一剂疫苗，40%的人口完成接种。健康通行证的持有人应完成疫苗接种或能短期内证明病毒检测结果为阴性。马克龙讲话结束后，很多人试图预约接种疫苗，导致疫苗接种网上预约平台一度无法访问。

马克龙说，从今年秋季开始，病毒检测将不再免费提供，除非凭借医生处方。法国官方希望通过该措施鼓励人们接种疫苗，而不是仅重复进行病毒检测。

另外，由于法国海外省马提尼克和留尼汪的疫情形势恶化，马克龙宣布对这两个地方恢复实施宵禁。

谈及经济问题时，马克龙表示要继续保障经济复苏，支持旅游业等行业。他还宣布，退休制度改革仍将重启。