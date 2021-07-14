难民署警告: 阿富汗的人道主义危机迫在眉睫

哈通社/日内瓦/7月14日 —— 据联合国新闻处消息，联合国难民署今天警告，阿富汗冲突的不断升级给当地民众带来更多的苦难和流离失所，人道主义危机迫在眉睫。

在美军撤离阿富汗的背景下，难民署表示，自2021年1月以来，不安全和暴力因素导致约有27万阿富汗人在境内流离失所，这使得背井离乡的人口总数超过350万。

最近几周被迫逃离家园的家庭表示，日益恶化的安全局势是他们逃离的主要原因。

除了持续的战斗，流离失所的平民还告诉难民署和合作伙伴，发生了非国家武装团体敲诈勒索的事件，以及主要道路上存在简易爆炸装置。许多人报告说，日益加剧的不安全状况导致社会服务中断和收入减少。

联合国阿富汗援助团的数据显示，与2020年相比，今年第一季度的平民伤亡人数上升了29%。越来越多的妇女和儿童成为目标。

难民署表示，那些不得不突然逃离家园的人的需求十分迫切。作为协调反应的一部分，该署和合作伙伴正在协助新近流离失所的阿富汗人，为他们提供紧急住所、食品、保健、水和卫生设施支持以及现金援助，尽管在接触弱势群体方面仍存在挑战。

难民署指出，旷日持久的冲突、大量的流离失所、新冠疫情的影响、包括干旱在内的反复发生的自然灾害以及不断加深的贫困，已将阿富汗人民的复原力推向了极限。大约65%的阿富汗人口为儿童和年轻人，无论他们身处境内还是境外。

难民署强调，如果不能在阿富汗达成和平协议并遏制目前的暴力，将导致该国进一步出现流离失所，并殃及邻国和其他地区。

难民署表示，伊朗和巴基斯坦收容了近90%的流离失所的阿富汗人--总共有超过200万登记的阿富汗难民。这两个国家都允许阿富汗难民进入领土并为他们提供保护，同时通过国家系统提供医疗和教育服务。他们的热情接纳和包容政策跨越了几十年和几代人，决不能被视为理所当然。

难民署欢迎各国政府承诺在新冠疫情给全球健康和社会经济带来的挑战中提供庇护机会。该机构随时准备在有更多难民抵达的情况下加强对所有东道国的人道主义支持。

难民署还敦促国际社会在这个关键时刻，本着团结和分担责任的精神，加强对阿富汗政府和人民及其邻国的支持力度。

与此同时，人道主义资源目前正急剧短缺。难民署为阿富汗局势发出的捐款呼吁（包括为在巴基斯坦和伊朗的阿富汗难民开展的行动）仍然资金到位严重不足，仅占所需总额3.37亿美元的43%。