哈萨克斯坦央行解读近期坚戈汇率走势

哈通社/努尔苏丹/7月15日 -- 哈萨克斯坦央行副行长阿莉娅·莫勒达别科娃就近期外汇市场走势情况作出说明。

莫勒达别科娃表示，6月份，坚戈对美元汇率小幅上涨0.9%，6月30日报收424.92坚戈:1美元，当月国际油价环比上涨8.4%。油价仍然是影响坚戈汇率的主要因素。坚戈汇率走势未能与油价上涨同步，主要是受多重不利的内外部因素影响。

6月份，发展中经济体本币汇率总体呈现下行走势，国际外汇市场美元指数出现反弹。从国内因素来看，商业活动复苏和滞后需求兑现推动进口增长并导致坚戈承压。2021年1-4月，哈实现进口额114亿美元，同比增长11.5%，其中，非食品类消费品和生产物资进口增长较快。

6月份，哈外汇交易规模增长，显示外汇需求明显上升。当月哈证交所坚戈/美元交易量达到31.6亿美元，远高于前5月的月均交易量（24.5亿美元）。外汇需求上升还与外国投资商分红等季节性因素有关。2020年疫情期间，外国公司分红受到严格限制，今年则成为影响5、6月份外汇市场需求的重要因素。上述因素制约了坚戈汇率持续走强。

尽管外汇需求增加，哈外汇市场供求并未出现严重失衡，央行未出手进行干预。6月份，哈国家基金为实施财政转移支付兑换外汇10.93亿美元，国有企业售汇2.6亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】