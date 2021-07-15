哈拟引入私人投资建设垃圾焚烧发电厂

哈通社/努尔苏丹/7月15日 -- 据哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部发布消息，哈计划提高垃圾处理行业投资吸引力，通过实施«变废为能»（Waste to Energy）项目，在努尔苏丹、阿拉木图、奇姆肯特、乌斯季卡缅诺戈尔斯克、卡拉干达、阿克托别等地建设6个垃圾焚烧发电厂。

预计到2024年，每年可处理全国新产生500万吨固体生活垃圾中的165万吨，将垃圾利用率提升至30%，为垃圾焚烧行业吸引超过1800亿坚戈的私人投资。

消息称，哈生态部将确定垃圾发电最低竞标价格和竞标者资质要求，为建设垃圾焚烧发电厂提供土地，组织进行垃圾焚烧发电项目竞价，并与中标方签署15年购电合同，规定向哈国家电网公司下属结算融资中心售电的价格。目前，哈生态部正在编制垃圾焚烧发电厂的设计文件。

据悉，截至2021年，哈全国共有319亿吨生产和生活垃圾，其中，约1.25亿吨为固体生活垃圾。每年哈新产生固体生活垃圾约500万吨，通过位于努尔苏丹、奇姆肯特、扎瑙津、阿拉木图等地的垃圾处理厂以及218家中小企业进行分类处理。

【编译：木合塔尔·木拉提】