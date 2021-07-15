哈萨克斯坦出租车价格居全球最低廉行列

哈通社/努尔苏丹/7月15日 – 哈萨克斯坦出租车资费标准在全球范围内属于最低廉的行列。

哈萨克斯坦统计分析网站ranking.kz最新进行的一项对108个国家进行的对比研究显示，当前全球出租汽车资费最高昂的国家是瑞士，该国每公里的平均资费标准为4.15美元。

其次是日本（3.63美元/公里）和萨尔瓦多（3美元/公里）。

在哈萨克斯坦，出租汽车每公里的收费标准为0.35美元，在180个国家当中处于第96位，属于价格最低廉的国家行列。

在独联体国家当中，阿塞拜疆的出租车收费价格（0.43美元/公里）要高于哈萨克斯坦，而白俄罗斯、摩尔多瓦、乌克兰、俄罗斯、亚美尼亚和乌兹别克斯坦均低于哈萨克斯坦。

在全球所有国家当中，出租汽车每公里资费标准最低廉的三个国家分别是亚美尼亚、巴基斯坦和乌兹别克斯坦。这三个国家的出租车收费价格仅为每公里0.2美元。

在需要等待乘客或由于交通拥堵而需要收取额外资费方面（按小时计），价格最高的国家是瑞士（每小时75.44美元）。其次是丹麦（每小时67.20美元）和冰岛（每小时64.21美元）。

而在哈萨克斯坦，每小时的等待费用是3.5美元，在108个国家当中居于第93位，依然属于«低廉收费国家»行列。

在独联体国家当中，俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰的等待费用高于哈国，而摩尔多瓦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆和亚美尼亚要比哈萨克斯坦便宜得多。

根据2021年6月的统计，哈萨克斯坦全国客运服务成本同比增长2%。 其中江布尔州增幅最大，同比增长了19.8%。

在哈萨克斯坦的 17 个地区（直辖市和州）中，只有阿拉木图和西哈州保持不变。 值得注意的是，首都努尔苏丹市的出租车资费价格同比下降了 0.2%。

截至6月份的统计结果显示，哈萨克斯坦城际公交车的票价平均增长了1.4%。 其中江布尔州增幅达到了30.8%。增长较高的还有克孜勒奥尔达州（+14.8%）和卡拉干达州（14.4%）。而在阿拉木图则下降了11.8%。

2021年1~5月间，哈萨克斯坦公路公共交通系统累计运送乘客29亿人次，同比减少了54.7%。绝大多数的出行由公共汽车和出租车完成，其中公交汽车输送旅客20亿人次，出租汽车输送旅客9.5亿人次。电车和无轨电车分别输送1350万人次和1200万人次。

【编译：木合塔尔·木拉提】